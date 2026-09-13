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Воронежские новости

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Арина Тарановская выиграла финал Кубка России по лыжероллерам в Южно-Сахалинске

Арина Тарановская выиграла финал Кубка России по лыжероллерам в Южно-Сахалинске

Воронежская спортсменка Арина Тарановская преодолела дистанцию в 4250 метров в гору с набором высоты 487 метров за 24:09.

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