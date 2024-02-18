Овечкин встретился с фанатом "Вашингтона", который находится в ремиссии от рака

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин встретился с 14-летним болельщиком команды, находящимся в стадии ремиссии от рака, перед гостевым матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Монреаль Канадиенс".
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