Виновный в крушении поезда водитель грузовика мог выехать на пути специально Татьяна СергееваМашинисты поезда утверждают, что авария могла быть преднамеренной Столкновение поезда Казань — Адлер с грузовиком на железнодорожном переезде в Волгоградской области вызвало множество вопросов.