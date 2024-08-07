Виновный в крушении поезда водитель грузовика мог выехать на пути специально Татьяна СергееваМашинисты поезда утверждают, что авария могла быть преднамеренной Столкновение поезда Казань — Адлер с грузовиком на железнодорожном переезде в Волгоградской области вызвало множество вопросов.
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