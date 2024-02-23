Великобритания внесла в санкционные списки шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в ЯНАО, где умер Навальный ( экстремист).
Дб,бл! Санкции)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Лучше там бараны жили. А то заселили скунсов и воняют по всему миру.А так как там баранов нет , то бегут наши бараны с толстыми кошельками...
Ответить
10 час.
АМ
Александр Мор
А на соседей по камере, санкций не хватило?
Ответить
6 час.
Юрий Золотарев
С.В.Лаврову следует дать Нобелевскую - за изобретение универсального суппер-пупер слОгана: "ДБЛБЛД!"
Ответить
5 час.
Свежие комментарии