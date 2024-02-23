Медвежий угол
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Медвежий угол

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Дб,бл! Санкции)

Дб,бл! Санкции)

Великобритания внесла в санкционные списки шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в ЯНАО, где умер Навальный ( экстремист).

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Лучше там бараны жили. А то заселили скунсов и воняют по всему миру.А так как там баранов нет , то бегут наши бараны с толстыми кошельками...
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10 час.
АМ
Александр Мор
А на соседей по камере, санкций не хватило?
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6 час.
Юрий Золотарев
С.В.Лаврову следует дать Нобелевскую - за изобретение универсального суппер-пупер слОгана: &quot;ДБЛБЛД!&quot;
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5 час.

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