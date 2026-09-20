В Орловской обладминистрации запустили главный центр подсчёта голосов

В решающий день голосования в здании регионального правительства на площади Ленина разместили ключевой узел сбора электоральных данных.
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