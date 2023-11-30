В здании поликлиники на улице Демьяна Бедного завершены демонтажные работы

В здании филиала №3 детской городской поликлиники №94, находящейся по адресу: ул. Демьяна Бедного, 18, корпус 1, строение 1, строители выполняют работы по капитальному ремонту в рамках нового московского стандарта.
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