Бизнесмен из ФРГ Дотком: запись беседы немецких военных говорит о безумии Шольца

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал в социальной сети Х (бывший Twitter) разговор офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, запись которого была обнародована в России.
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