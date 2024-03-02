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Бизнесмен из ФРГ Дотком: запись беседы немецких военных говорит о безумии Шольца

Бизнесмен из ФРГ Дотком: запись беседы немецких военных говорит о безумии Шольца

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал в социальной сети Х (бывший Twitter) разговор офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, запись которого была обнародована в России.

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Комментарии
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Ed Red
Когда в последнее время часто читаешь фразу &quot;Германия рискует быть втянутой в войну&quot;, то не возьмешь в толк кого пугают Германию или Россию?
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8 час.
Evgenija Palette
Даже слова на него не хочется тратить... Трусливое, недалекое, примитивное существо.
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8 час.

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