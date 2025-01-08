Беловежская Пуща

Автор просто пытается оправдать эту пьянь, которая тут же побежала докладывать своим кураторам в США, что развалила СССР.

Сергей Михайлов

Подобные самые ам и развалили Россию в 17,: на деньги англосаксов, потом повесили все свои преступления по уничтожению народа россии на единственногокто в той ситуа ук и делал все , чтобы сохранить то , что осталось от России, а сегодня в см соответствии с большевистскими тради иями пытаетесь делать тоже самое что и 17 ....