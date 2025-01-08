Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Беловежская Пуща

Беловежская Пуща

А я лягу, прилягуВозле старой дороги,На душистом покосе,На траве молодой. Встретил тут опять и снова в тырнетах етих вашех© давно протухшее «три урода в Беловежской Пуще развалили Союз».

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Автор просто пытается оправдать эту пьянь, которая тут же побежала докладывать своим кураторам в США, что развалила СССР.
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12 час.
Александр Гребнев
Кругом предатели жополизы США
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12 час.
Сергей Михайлов
Подобные самые ам и развалили Россию в 17,: на деньги англосаксов, потом повесили все свои преступления по уничтожению народа россии на единственногокто в той ситуа ук и делал все , чтобы сохранить то , что осталось от России, а сегодня в см соответствии с большевистскими тради иями пытаетесь делать тоже самое что и 17 ....
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10 час.

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