У главаря киевского режима, как говорят, отыскалась вилла на карибском «острове миллиардеров» Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Спиридон Килинкаров Пока полицаи Зеленского по селам и городам Украины отлавливают людей как скот, чтобы отправить на фронт, откуда они, скорей всего, уже не вернутся, сам просроченный киевский гетман купается в роскоши и приобретает элитную недвижимость.
Остров Сен-Бартелеми: Штаб французских пиратов готов открыть двери Зеленскому
Комментарии
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Сергей Oблезов
Есть вариант, миллиардеры должны изловить и сдать Зелю международному суду иначе остров посетит Орешник!
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14 час.
Алексей Горшков
ОДНОЗНАЧНО: "скрипач не нужен"! А КТО Зеленского охраняет? Британцы? Помогли Березовскому в Британии его миллиарды? Сто пудов тоже, как и его предшественник, "сам повесится", а ещё каких-нибудь Петрова и Бошарова приплетут, по новой моде важно произнеся: "Хайли лайкли"! А вообще-то статья мне напомнила высеры Навального - тоже деньги в чужих карманах считает - "Комнат грязи" только не хватает!
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1 час.
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