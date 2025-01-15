БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Алексей Горшков
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Остров Сен-Бартелеми: Штаб французских пиратов готов открыть двери Зеленскому

Остров Сен-Бартелеми: Штаб французских пиратов готов открыть двери Зеленскому

У главаря киевского режима, как говорят, отыскалась вилла на карибском «острове миллиардеров» Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Спиридон Килинкаров Пока полицаи Зеленского по селам и городам Украины отлавливают людей как скот, чтобы отправить на фронт, откуда они, скорей всего, уже не вернутся, сам просроченный киевский гетман купается в роскоши и приобретает элитную недвижимость.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Есть вариант, миллиардеры должны изловить и сдать Зелю международному суду иначе остров посетит Орешник!
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14 час.
Алексей Горшков
ОДНОЗНАЧНО: &quot;скрипач не нужен&quot;! А КТО Зеленского охраняет? Британцы? Помогли Березовскому в Британии его миллиарды? Сто пудов тоже, как и его предшественник, &quot;сам повесится&quot;, а ещё каких-нибудь Петрова и Бошарова приплетут, по новой моде важно произнеся: &quot;Хайли лайкли&quot;! А вообще-то статья мне напомнила высеры Навального - тоже деньги в чужих карманах считает - &quot;Комнат грязи&quot; только не хватает!
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1 час.

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