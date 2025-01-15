Остров Сен-Бартелеми: Штаб французских пиратов готов открыть двери Зеленскому

Алексей Горшков

ОДНОЗНАЧНО: "скрипач не нужен"! А КТО Зеленского охраняет? Британцы? Помогли Березовскому в Британии его миллиарды? Сто пудов тоже, как и его предшественник, "сам повесится", а ещё каких-нибудь Петрова и Бошарова приплетут, по новой моде важно произнеся: "Хайли лайкли"! А вообще-то статья мне напомнила высеры Навального - тоже деньги в чужих карманах считает - "Комнат грязи" только не хватает!