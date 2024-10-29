Захарова об угрозах США властям Грузии: «Следующая станция — неоколониализм»

Вот потому и проигрываем, что не лезем вор всякие грузии. Не лезть, конечно внаглую, как США, но искать пророссийских деятелей надо в любой стране

ЛК

Любовь Кузьмина

Как бы то не было, но помочь Грузии с безопасностью стоило бы.Мы не поможем, кто поможет? У США одна задача, установить враждебный России кордон из подобных государств и они это делают без оглядки на мировое общественное мнение.