«Следующая станция — неоколониализм». Так официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала угрозы грузинским властям со стороны Соединенных Штатов.
Захарова об угрозах США властям Грузии: «Следующая станция — неоколониализм»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Вот потому и проигрываем, что не лезем вор всякие грузии. Не лезть, конечно внаглую, как США, но искать пророссийских деятелей надо в любой стране
Ответить
9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Как бы то не было, но помочь Грузии с безопасностью стоило бы.Мы не поможем, кто поможет? У США одна задача, установить враждебный России кордон из подобных государств и они это делают без оглядки на мировое общественное мнение.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии