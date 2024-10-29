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Захарова об угрозах США властям Грузии: «Следующая станция — неоколониализм»

Захарова об угрозах США властям Грузии: «Следующая станция — неоколониализм»

«Следующая станция — неоколониализм». Так официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала угрозы грузинским властям со стороны Соединенных Штатов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот потому  и проигрываем, что не лезем вор  всякие  грузии. Не лезть, конечно внаглую, как США, но искать пророссийских  деятелей  надо в любой стране
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9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Как бы то не было, но помочь Грузии с безопасностью стоило бы.Мы не поможем, кто поможет? У США одна задача, установить враждебный России кордон из подобных государств и они это делают без оглядки на мировое общественное мнение.
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9 час.

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