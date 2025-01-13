Аналитик Орлов: ЕГЭ мешает детям мыслить и дает простор для коррупции

В России уже давно назрел вопрос о необходимости отмены ЕГЭ в школах. Эта система мешает учащимся мыслить творчески, а также способствует расцвету коррупции, заявил RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
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