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Схвачены корректировщики украинских ударов по Запорожской АЭС

Схвачены корректировщики украинских ударов по Запорожской АЭС

В городе Энергодаре (Херсонская область) в среду, 17 августа, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое работников Запорожской атомной элемтростанции, которые наводили удары украинской артиллерии по позициям российской коалиции.

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