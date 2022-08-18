Схвачены корректировщики украинских ударов по Запорожской АЭС

В городе Энергодаре (Херсонская область) в среду, 17 августа, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое работников Запорожской атомной элемтростанции, которые наводили удары украинской артиллерии по позициям российской коалиции.
В городе Энергодаре (Херсонская область) в среду, 17 августа, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое работников Запорожской атомной элемтростанции, которые наводили удары украинской артиллерии по позициям российской коалиции.
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