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Астраханцы выбрасывают в городские каналы холодильники, кровати и коляски

Астраханцы выбрасывают в городские каналы холодильники, кровати и коляски

Каждую неделю коммунальщики достают из городских каналов по две тонны мусора.  Ежедневно три экипажа сотрудников управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Астрахани чистят акватории городских каналов.

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