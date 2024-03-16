Приговор Трампу вынесен. До ликвидации 3-5 месяцев

ПРОСТО О СЛОЖНОМ После того как Верховный суд США встал на сторону Трампа и фактически допустил его к участию в выборах, стало окончательно понятно, что все попытки демократов не допустить его до участия в выборах оказались тщетными.
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