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Эдуард Латыпов: «Почти всю гонку я тащил всех. На последнем подъеме не ожидал такого рубилова»

Биатлонист Эдуард Латыпов оценил итоги большого масс-старта на этапе Кубка России в Тюмени, где занял третье место.

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