Кинопарк «Москино» приглашает на исторические мастер-классы 9 и 10 ноября

9 и 10 ноября в кинопарке «Москино» стартуют «яркие киновыходные», в рамках которых посетителям будут предложены увлекательные мастер-классы в кузнице, гончарной и ювелирной мастерских, а также на монетном дворе и в лучном тире.
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