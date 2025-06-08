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Гол Роналду, феерия Мендеша и сейв Кошты: Португалия в серии пенальти победила Испанию и выиграла Лигу наций

Гол Роналду, феерия Мендеша и сейв Кошты: Португалия в серии пенальти победила Испанию и выиграла Лигу наций

Португалия взяла верх над Испанией и второй раз в истории выиграла футбольную Лигу наций. В основное время финального матча соперники отличились по два раза — на голы Мартина Субименди и Микеля Оярсабаля подопечные Роберто Мартинеса ответили точными ударами Нуну Мендеша и Криштиану Роналду.

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