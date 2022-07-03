Popcaketv

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Чонгук ответил Тэхену на новость о балийском любовнике: «Выбирай его. Я не смирюсь со вторым местом»

Чонгук ответил Тэхену на новость о балийском любовнике: «Выбирай его. Я не смирюсь со вторым местом»

Почему те люди, у которых есть лучшие друзья или вторые половинки, со временем ищут новых людей? Бытует мнение, что если в отношениях с кем-либо все хорошо, лучше остаться с этим человеком, ведь он проверен временем и точно любит вас.

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