Чонгук ответил Тэхену на новость о балийском любовнике: «Выбирай его. Я не смирюсь со вторым местом»

Почему те люди, у которых есть лучшие друзья или вторые половинки, со временем ищут новых людей? Бытует мнение, что если в отношениях с кем-либо все хорошо, лучше остаться с этим человеком, ведь он проверен временем и точно любит вас.
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