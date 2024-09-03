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Все тело искалечено: российского туриста пытали и убили на курорте в Таиланде

Все тело искалечено: российского туриста пытали и убили на курорте в Таиланде

Россиянина Илью Орлова убили в Таиланде. Об этом сообщило зарубежное издание Khaosod. В обед на пульт дежурного полицейского участка Карон на Пхукете поступил вызов: на пляже нашли тело мужчины, иностранца.

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