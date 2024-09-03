Все тело искалечено: российского туриста пытали и убили на курорте в Таиланде

Россиянина Илью Орлова убили в Таиланде. Об этом сообщило зарубежное издание Khaosod. В обед на пульт дежурного полицейского участка Карон на Пхукете поступил вызов: на пляже нашли тело мужчины, иностранца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии