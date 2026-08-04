Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что для завершения конфликта на Украине необходимо учитывать интересы безопасности всех сторон, включая Россию.
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