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FiNE NEWS

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В Германии Сара Вагенкнехт назвала условие для завершения конфликта на Украине

Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что для завершения конфликта на Украине необходимо учитывать интересы безопасности всех сторон, включая Россию.

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