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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Подчеркнуть природную красоту. Как сделать нюдовый макияж на новогоднюю вечеринку

Подчеркнуть природную красоту. Как сделать нюдовый макияж на новогоднюю вечеринку

Пошаговая инструкция от визажиста Арины Тереховой. Amic.ru и визажист Арина Терехова подготовили пошаговый мануал по естественному макияжу — нюду, который подчеркнет природную красоту! Первым делом — тон.

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