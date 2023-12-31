Подчеркнуть природную красоту. Как сделать нюдовый макияж на новогоднюю вечеринку

Пошаговая инструкция от визажиста Арины Тереховой. Amic.ru и визажист Арина Терехова подготовили пошаговый мануал по естественному макияжу — нюду, который подчеркнет природную красоту! Первым делом — тон.
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