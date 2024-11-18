Госдеп США выразил надежду на сохранение отношений с Сеулом при Трампе

Подписанное при администрации президента США Джо Байдена соглашение с Южной Кореей о содержании военного контингента США на Корейском полуострове (USFK) является «чрезвычайно щедрым и великодушным», заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбэл 18 ноября на форуме, организованном совместно Центром стратегических и международных исследований и Корейским фондом.