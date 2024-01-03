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Украина нащупала болевую точку России: ВСУ без остановки лупят по Белгороду

Украина нащупала болевую точку России: ВСУ без остановки лупят по Белгороду

К вечеру Украина запустила уже четвертый залп ракет за сутки по приграничному Белгороду. И, хотя российской ПВО удалось перехватить большинство целей, однако от падения осколков есть погибшие, раненые, разрушенные дома и квартиры.

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Комментарии
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Лев Добрый
А можно, в ответ, по Киеву долбануть, например по Банковой?😎😜👈⚔️
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1 д.
59
С партнерами так не поступают! В.В.П.
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22 час.

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