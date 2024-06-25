Адвокат подтвердил, что один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО выжил

Один из захватчиков заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону Даниил Камнев остался жив после операции полиции и находится в госпитале, помимо нового уголовного дела, его обвиняют в подготовке террористического акта в Кисловодске Ставропольского края.
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