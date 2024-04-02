С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и воспитанию законопослушных участников дорожного движения, состоялся традиционный городской слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения.
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