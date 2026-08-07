Next Technology второй раз за год объединяет акции: показатель биткоина на акцию обвалился на 98%

Компания Next Technology Holding Inc. (тикер NXTT на Nasdaq) проведёт обратный сплит акций в пропорции 1 к 100 10 августа 2026 года — второй подобный шаг менее чем за 11 месяцев после сплита 1 к 200 в сентябре 2025-го.
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