На следующей неделе Forza Motorsport получит 4-е обновление, которое добавит трассу Дейтона и многое другоеForza Motorsport продолжает свой путь расширения и обогащения, как с точки зрения технической эволюции, так и игрового контента, с выходом обновления 4, запланированного на следующую неделю, 16 января, которое принесет с собой знаменитую гоночную трассу… источник.