Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    А что, эти беспилотники нельзя "сбивать" каким то электронным оружием? То есть испортить у них электронную начинку и ...Американский бесп...
  • Иван Щукин
    Лучше чтоб это были бомбы-камикадзы весом не менее 1,5 тонны каждая и эффект пиндосы на этих базах сразу бы почувство...Военные базы США ...
  • Александр Макеев
    Выжать из него информацию и застрелить "при попытке к бегству"!В Запорожье предо...

Израиль сотрут с лица земли? Ближний Восток на пороге непоправимой катастрофы

Израиль сотрут с лица земли? Ближний Восток на пороге непоправимой катастрофы

Ближний Восток на пороге непоправимой катастрофы. Если Тель-Авив решится на масштабную зачистку сектора Газа, то не исключено, что "Хезболла" и Иран откроют второй фронт и Израиль сотрут с лица земли, заявил Руслан Сафаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх