Израиль сотрут с лица земли? Ближний Восток на пороге непоправимой катастрофы

Ближний Восток на пороге непоправимой катастрофы. Если Тель-Авив решится на масштабную зачистку сектора Газа, то не исключено, что "Хезболла" и Иран откроют второй фронт и Израиль сотрут с лица земли, заявил Руслан Сафаров.
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