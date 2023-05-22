Постпред республики при президенте России обвинил Соединённые штаты в одобрении ядерной войны.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", в ходе саммита G7 в Хиросиме президент госсекретарь США заявил о том, что Украина может применять поставленное Западом оружие против регионов России, которые присоединились к ней в результате референдумов, открыто одобрив удары по Донецкой и Луганской области, а также по Запорожской и Херсонской областям, дав разрешение, в том числе на атаки Крыма, пообещав предоставить для этого дальнобойное оружие.