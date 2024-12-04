Махсус операциядә катнашучыларның балалары тулай торак өчен түләүдән азат ителүе ихтимал

«Гадел Россия – Дөреслек өчен» партиясе рәисе Сергей Миронов һәм фракция депутаты, Думаның фән һәм югары белем комитеты рәисе Сергей Кабышев Дәүләт Думасына махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларын студентлар тулай торагында яшәгән өчен түләүдән азат итү турында закон проекты тәкъдим итәргә ниятли.
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