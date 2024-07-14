Раскрыто, кто получит самую маленькую пенсию

Самые маленькие пенсии получат россияне, у которых были совсем небольшие зарплаты, а также те, кто работал «всерую» и имеет мало официального стажа, такой информацией поделилась с агентством «Прайм» доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.
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