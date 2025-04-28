Прогноз погоды в Крыму на 28 апреля ☀️ В Симферополе +13 и ясно В Севастополе +13 и малооблачно В Евпатории +14 и ясно В Черноморском +13 и ясно В Джанкое +13 и ясно В Ялте +12 и малооблачно В Алуште +13 и малооблачно В Керчи +10 и ясно В Армянске +14 и ясно В Красноперекопске +13 и ясно В Бахчисарае +13 и облачно с прояснениями В Феодосии +11 и ясно В Судаке +12 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.