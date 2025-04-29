Электрички на Южном Урале поменяют расписание в большие майские выходные

В Челябинской области изменят расписание пригородных поездов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральскй железной дороги, в связи с выходными и праздничными днями в мае будут внесены коррективы в расписание курсирования некоторых пригородных поездов в Челябинской области.