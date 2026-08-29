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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Воулз: «Дозаправки значительно снизят интригу в современной «Ф-1» из-за доступа к данным»

Руководитель « Уильямса » поделился мнением о потенциальном возвращении дозаправок в «Формулу-1» в 2031-м.

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