Война в Иране привела к конфликту военного руководства США с главой Пентагона

Утечка секретного документа Пентагона вскрыла острый конфликт между генералитетом и главой военного ведомства Питом Хегсетом: высшие офицеры предупреждают об истощении ресурсов из-за кампании против Ирана, в то время как руководство называет публикацию предательством.