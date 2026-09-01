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Война в Иране привела к конфликту военного руководства США с главой Пентагона

Война в Иране привела к конфликту военного руководства США с главой Пентагона

Утечка секретного документа Пентагона вскрыла острый конфликт между генералитетом и главой военного ведомства Питом Хегсетом: высшие офицеры предупреждают об истощении ресурсов из-за кампании против Ирана, в то время как руководство называет публикацию предательством.

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