Что у нас украл Путин

Позитив для оптимистовПолитикаЧто у нас украл Путин Что касается России, то с 1991 года РФ чётко шла по намеченному ей пути в стан «цивилизованного» мира.Вернуться к статье214НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславАприори.ирина Северова северова (гуляева)Постоянные революции войны , восстановления, переходные периоды и ШОКИ ... Что вы хотите? За что боролись , так сказать...NatalyНа днях, общаясь с журналистами, председатель Госдумы Вячеслав Володин отлил очередной перл в граните из уже набившей оскомину серии «Есть Путин, есть Россия». На этот раз спикер призвал «сделать все, чтобы Путин оставался у власти как можно дольше». А зачем Путину, уже пересидевшему по сроку правления и Николая Второго и дорогого Леонида Ильича, оставаться у власти? По мнению Володина, президент России «является сильнейшим политиком в мире», «он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он». При нём, оказывается, «Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн». Хотелось бы спросить у Володина, а кто на планете Земля проводил чемпионат мира среди политиков, что вдруг на первое место поставили Путина? Не припоминается такого первенства. Вот по хоккею недавно было, и там сборная России, игравшая под непонятным флагом, в непонятной форме и без гимна, проиграла уже на стадии четвертьфинала. По футболу идёт к завершению чемпионат Европы. Где там сборная России? А она вылетела уже на первой стадии финального турнира, крупно уступив командам карликовых королевств Бельгии и Дании и чудом вырвав победу у бывшей провинции Российской Империи — Финляндии. Всё могут короли? Инсайдеры поговаривают, что по этому поводу весьма переживали не только российские думцы, но и сам Первый. Оказывается, до депутатов, министров и президента начинает доходить, что страна под их «чутким руководством» действительно двигается куда-то не в ту сторону. Тут нам и имущественное расслоение налицо, когда старший тренер самой слабой сборной чемпионата Европы получает годовую зарплату в 2,5 миллиона евро. Это что-то около 18 миллионов рублей в месяц или в 500 раз больше среднемесячного дохода гражданина России(по данным самого точного в мире Росстата). Расслоение? Дичайшее! Можно понять знаменитого футболиста сборной России Александра Мостового, который вполне объективно резюмировал: «Черчесов говорит, что трудится на передовой. За эти деньги я бы стоял на трех таких линиях. Ты попробуй поработать за 40 тысяч рублей, когда одни коммунальные платежи выходят около 20 тысяч». Но приблизительно та же ситуация не только с тренером, но и с рядовыми игроками Российской Премьер-лиги. Наконец-то после долгих лет бесплодной критики со стороны общественности, в Госдуме заметили, что детско-юношеский футбол в России умирает без ресурсов, зато игроки получают «несоразмерные классу игры и результату баснословные зарплаты», «которые нужно ограничивать». Это сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. Заметил бы он ещё расслоение в оплате труда простых тружеников России и государевых топ-менеджеров, зарплаты которых «коробят» Путина, но поделать он тоже ничего не может. Это рынок виноват. И зарплаты зарубежных специалистов. А президент и Госдума тут не при чём. Вячеслав Володин обещает, что, сохранив у власти Путина, Россия станет еще сильнее, а люди будут жить лучше, без потрясений и войн. Как в анекдоте: «Команда играла хорошо, но проиграла, в следующем матче сыграет ещё лучше». В рейтинге стран по уровню жизни по данным крупнейшей в мире базы пользовательского контента Numbeo Россия на 67 месте. После находящейся на 65 месте Украины. Ниже Грузии (53), Беларуси (37), Латвии (31), Литвы (22), Эстонии (10). Путин сильнейший политик мира и эффективный президент? Если бы в Германии, Франции или США народ увидел и ощутил на своей шкуре подобную картину, назвал бы он своих лидеров стран «сильнейшими» и «эффективными»? Да, в отставку бы отправил. Причём первым, кто это должен был бы инициировать, это парламент. Во главе со спикером.NatalyКинорежиссер Никита Михалков не так давно озвучил гонорары российских актёров. Правда, в контексте того, что нечего им жаловаться на плохую жизнь при Путине и выступать с критикой правящей верхушки. Александра Бортич — 200 тысяч рублей, Павел Деревянко — 300 тысяч, Антон Лапенко — 200–250 тысяч, Максим Виторган — 200 тысяч. Это гонорар не за месяц, а за один съёмочный день. Нужно понимать, что топовые актёры живут на ещё более широкую ногу.Это в нищей стране, где даже по данным Росстата 20 миллионов человек живут за чертой бедности. таковых в России больше половины. Чтобы обеспечить «субъективный прожиточный минимум» россиянам требуется 24,6 тысяч рублей, однако, согласно данным того же Росстата, 53% россиян живут на доходы менее 27 тысяч рублей, а треть — меньше чем на 19 тысяч. Половина страны — это 73 миллиона человек. Ни много, ни мало, это больше, чем население всей Великобритании или Франции. Наши телеведущие и провластные журналисты любят в этом смысле троллить Украину. Мол, у нас при Путине Россия с колен встала, в вот братья младшие (или старшие — это смотря от каких исторических вех считать) на Украине чуть ли ни всей страной побираются и живут от зарплаты до аванса. Так вот, по нынешней демографической картине 73 миллиона бедствующих России — это население двух Украин! Или восьми Белоруссий! Без войны.Володин ратует за вечное правление президента, при том, что вопреки здравому смыслу и на смех всему миру переконструировали Конституцию РФ, обнулив в ней сроки правления Путина, продлив возможный срок его правления до 2036 года. То есть ещё 15 лет без права на перемены и успешность страны. Можно говорить очень много о каких-то великих геополитических победах Путина на международной арене. Если рассматривать каждый его шаг через призму российских СМИ, умеющих преувеличивать гениальность многоходовочного геостратега кратно. Однако если считать эти победы в сухом остатке, то не так уж сильна сегодня Россия, хоть и любит президент бахвалиться новейшими военными разработками. Любой мало—мальски образованный аспирант понимает, что любую войну — гибридную или горячую выигрывают экономики. А готова ли Россия экономически противостоять если не доброй половине мира, то, во всяком случае, вражески настроенным против неё самым развитым экономикам Старого и Нового света, а также ближнего зарубежья, за несколько последних лет ставшего очень дальним?реальной успешности страна не видит. Народ не видит. Все реформы в стране проводятся не за счёт чётко спланированных программ, законов и доктрин, а ситуативно, да и то за счёт всё того же народного кармана. То налоги повышаются, то сборы, то пенсию, по сути, воруют. И вот эту власть мы должны, как читает В.Володин, сохранить на неопределённый срок? А какой смысл в этом? Смысл только для самовоспроизводящихся элит, которые готовят очередной фарс с выборами. Уже шутов выпустили, задача которых зазывать на избирательные участки.карюкалов вячеславГоворильна какая то.Nataly))))""""""Мы так и не развалились на мелкие государства, враждующие между собой""")))))Еще не вечер, еще не вечер, Еще в запасе время есть у нас с тобой. Еще не вечер, еще не вечер....)))) ха-ха-хи-хиolga gordeeva (Кожемякина)Мало умная Наталья, когда же ты уймешься. Пойми, наконец-то, что твои высеры уже давно никого не интересуют, как и ты сама, пиндосовская подстилка!ирина Северова северова (гуляева)русский язык подучитеNatalyзачем быдлу языки учить? им вполне хватает лая матюгами это же хомо советикусы их не переделаешь. .Вообще нужно понимать, что породу "совок" формировали на подобии бойцовской собаки, которая должна была быть фанатично предана своему хозяину (вождю, начальнику, мужу) и готова "загрызть" любого, кто проявит хоть малейший намек на агрессию по отношению к хозяину. Удивительно, что при этом она была практически беспомощна в ситуации, когда хозяин ее наказывал или даже убивал. Правда, это была не личная преданность, а преданность сильнейшему в стае. Если хозяин менялся и новый относился к прежнему негативно, то те, кто раньше служил старому хозяину, легко могли его "загрызть". Что и происходило при смене вождей, начальства или мужа (жены). Специфической особенностью людей породы "совок" является "отрицательная" толерантность. В их представлениях плюрализм мнений - это абсурд, извращение. У них просматривается резко выраженная враждебность к другой точке зрения. Часто проявляется агрессия, вплоть до желания убить. А человек, который пытается высказать свою точку зрения, даже толерантно и уважительно, легко записывается во "враги народа" и подвергается остракизму.НШНина ШалеваА Вы к какой породе относитесь? Имеется в виду, какая у Вас порода из числа с..?карюкалов вячеславНа безграмотных идиотов что ли рассчитаны эти пассажи?olga gordeeva (Кожемякина)Быдло - это ты про себя? Самокритично! Продолжай лечиться...СанСаныч ДемченкоСанСаныч ДемченкоСанСаныч Демченкоolga gordeeva (Кожемякина)Что, примитив, прямо чувствуешь, что тебе мозгов не хватает? Каковы ощущения? Думаю. что мозги-то у тебя, как и у всех малоумных особей, есть, только они в разжиженном состоянии, поэтому и извилин у них нет. Иди лечись, убогий!СанСаныч ДемченкоСлышь..ты --Кто ты есть? Что из себя представляешь? С Привоза сюда приволоклась?..Да же там хабалки скромнее себя ведут..СанСаныч ДемченкоСлышь..ты --Кто ты есть? Что из себя представляешь? С Привоза сюда приволоклась?..Да же там хабалки скромнее себя ведут..НШНина ШалеваПишите здесь 2 подружки. А мы вас обеих потом почитаем.Надежда НовопашинаСогласна с автором. А те, кто считает, что Путин у нас что-то украл, - заурядные враги России, вражеские голоса - пятая колонна.СанСаныч ДемченкоКомментировать
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