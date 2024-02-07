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«У меня сил нет»: Сергей Астахов честно рассказал про скандал на спектакле

«У меня сил нет»: Сергей Астахов честно рассказал про скандал на спектакле

Громкий скандал с участием Сергея Астахова. Почему зрители раскритиковали его выступление в Ярославской области? Правда, что актер и его коллеги забывали реплики и матерились во время спектакля? И что ответил на обвинения сам Астахов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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