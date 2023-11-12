Магнитные бури 13 ноября 2023 года: как они отразятся на здоровье и что делать Елена ВайленкоСогласно прогнозам метеорологов, ноябрь 2023 года заметен не только своими холодами, но и магнитными бурями, способными повлиять на здоровье метеочувствительных людей.
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