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Певице и актрисе Ладе Дэнс 11 сентября исполнилось 60 лет

Певице и актрисе Ладе Дэнс 11 сентября исполнилось 60 лет

 © Global Look Press 11 сентября певице и актрисе Ладе Дэнс исполнилось 60 лет. В начале 1990-х всероссийскую известность ей принесли хиты «Девочка-ночь» и «Жить нужно в кайф».

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