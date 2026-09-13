Макаревича* высмеяли за попытку переписать историю Второй мировой войны

Певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) сделал очередную пафосную публикацию в соцсетях. В итоге, тему не раскрыл и дважды опозорился, пишет портал «Радио Sputnik» в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым