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Артета одержал 50-ю победу в АПЛ во главе «Арсенала» в 98-м матче. Только Венгер достиг этой отметки быстрее

Микель Артета одержал 50-ю победу во главе «Арсенала» в АПЛ.  Лондонская команда обыграла «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ (2:0).

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