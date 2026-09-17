В России сильно вырос спрос на электромобили и гибриды, но проблема с зарядными станциями пока не решена

Основной рост спроса приходится на гибриды, которые привлекают экономичностью и современной электроникой Спрос на электромобили и гибридные автомобили в России в июле вырос почти на 40%.
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