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В России сильно вырос спрос на электромобили и гибриды, но проблема с зарядными станциями пока не решена

В России сильно вырос спрос на электромобили и гибриды, но проблема с зарядными станциями пока не решена

Основной рост спроса приходится на гибриды, которые привлекают экономичностью и современной электроникой Спрос на электромобили и гибридные автомобили в России в июле вырос почти на 40%.

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