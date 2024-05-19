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Монтеро возглавил «Ювентус» до конца сезона. Экс-защитник туринцев работает с командой U19

Монтеро возглавил «Ювентус» до конца сезона. Экс-защитник туринцев работает с командой U19

Ранее «Ювентус» объявил о прекращении сотрудничества с Массимилиано Аллегри. 52-летний уругваец Монтеро, возглавляющий «Юве» U19 с 2022 года, будет руководить первой командой туринцев в двух заключительных матчах – против «Болоньи» 20 мая и «Монцы» 26-го.

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