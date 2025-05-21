"Это видео говорит против Шойгу": В Сети вспомнили про операцию с русским десантом

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform По каналам вирусится ролик, в котором ныне покойный Евгений Пригожин обвиняет экс-министра обороны России в провале важной операции, которая открывала дорогу на Киев.
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