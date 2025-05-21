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"Это видео говорит против Шойгу": В Сети вспомнили про операцию с русским десантом

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Комментарии
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Владимир Фердман
все они повязаны
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3 час.
HotRS
Вот прям сейчас смотрю одним глазом на Рос. 24 70 лет Шойгу Правила жизни.  Видимо, все-таки, возродился.☹️
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1 час.
Tania Еременко
Как больно всё это читать... Будем ждать Победу.  А там всё выйдет наружу. Жаль генерала Суровикина нет рядом и генерала Попова. Изведут... па д лы.
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9 мин.
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