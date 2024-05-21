Три версии причины смерти Раиси

Александр Терехов

Я как то купил в книжном магазине СД-диск "Хочу все знать". Номера не помню. На нем один из разделов назывался примерно так: "27 версий гибели подлодки Курск". Это что, решили опубликовать фантазии тех кому не лень словословить? А истинную причину мы и сейчас не знаем. То же самое эти три версии гибели Раиси. Смотрится как вброс кости на драку-собаку, типа упражняйтесь тут в сраче и губошлепстве. Истину мы опять будем подразумевать, догадываться о ней, но не ЗНАТЬ.