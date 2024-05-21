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Три версии причины смерти Раиси

Три версии причины смерти Раиси

Посол Ирана в Минске Алиреза Санеи не стал обвинять в гибели Эбрахима Раиси внешние силы, и заявил, что вертолёт с руководителями Иранской республики упал из-за плохих метеоусловий.

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Комментарии
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Александр Терехов
Я как то купил в  книжном магазине СД-диск &quot;Хочу все знать&quot;. Номера не помню. На нем один из разделов назывался примерно так: &quot;27 версий гибели подлодки Курск&quot;. Это что, решили опубликовать фантазии тех кому не лень словословить? А истинную причину мы и сейчас не знаем. То же самое эти три версии гибели Раиси. Смотрится как вброс кости на драку-собаку, типа упражняйтесь тут в сраче и губошлепстве. Истину мы опять будем подразумевать, догадываться о ней, но не ЗНАТЬ.
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4 час.
Александр Терехов
Северный поток, первый музыкант!! Мы уже все про это знаем? Или просто у людей догадки, предположения?
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4 час.
Александр Батт
Ищите кому выгодно.
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1 час.

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