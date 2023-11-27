Луценко обвинил Зеленского в сокрытии информации о начале войны и незаконных приказах ВСУ

Бывший Генпрокурор Юрий Луценко обвинил Владимира Зеленского и его команду в сокрытии информации о начале войны, а также назвал незаконными действия ВСУ по обороне и минированию украинских территорий в тот период, поскольку главком так и не ввел военное положение в стране.