Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится возможностью выступить на Генассамблее ООН. «Для меня честь быть здесь.
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