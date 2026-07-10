Преврати идею в проект: заявки на конкурс Росмолодёжь.Гранты: "Микрогранты" принимаются до 16 июля

Победители получат до 300 тыс. рублей на реализацию своих социально значимых инициатив. Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Россия – страна возможностей" национального проекта "Молодёжь и дети".
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