Опубликованы кадры ледохода на Каме в Нижнекамском районе

В Татарстане жители активно делятся фотографиями ледохода на реках и озерах республики. Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин опубликовал в своем Телеграм-канале впечатляющими снимками ледохода на Каме.
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