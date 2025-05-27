Марина Мочалова: ужесточение продажи контрацептивов не повысит рождаемость

Доцент Читинской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук Марина Мочалова выступила с критикой законодательной инициативы по ужесточению продажи противозачаточных таблеток для женщин.
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